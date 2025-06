Difesa Costa | 23 Stati membri spenderanno di più noi lavoriamo su come spendere meglio – Il video

Mentre 23 Stati membri della NATO aumentano i loro budget di difesa, l'Unione Europea si concentra su un approccio più intelligente e coordinato. Antonio Costa sottolinea l'importanza di investire con saggezza, lavorando come una vera squadra per massimizzare ogni risorsa. È il momento di trasformare le sfide in opportunità, rendendo la sicurezza europea più forte, efficiente e unita. La vera differenza si fa con strategie condivise e investimenti mirati.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Ieri alla NATO, 23 Stati membri dell'Unione Europea hanno deciso di spendere di più. Abbiamo lavorato su come spendere meglio, investendo insieme, in modo più razionale, più efficiente, come una squadra”. Così Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa durante la conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo. Courtesy: Ec Europa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

