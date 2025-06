Dietro la morte di Paolo Borsellino spunta l’ombra della massoneria

Le ombre che avvolgono la tragica morte di Paolo Borsellino si allungano, svelando intrecci inattesi con il mondo della massoneria. La Procura di Caltanissetta ha recentemente perquisito le case dell’ex pm Tinebra, coinvolto nelle indagini su via D’Amelio e sospettato di attività in una loggia coperta. Un mistero che riaccende i riflettori su uno dei momenti più oscuri della nostra storia. Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa vicenda.

La Procura di Caltanissetta ha fatto perquisire le case dell’ex pm Tinebra: indagò su via D’Amelio ed era in una loggia coperta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dietro la morte di Paolo Borsellino spunta l’ombra della massoneria

