Dieci sigarette al giorno l' alcol e il buio della depressione | la vita al limite di Matias Almeyda

Matías Almeyda, icona del calcio argentino e protagonista della Lazio scudettata del 2000, ha vissuto una parabola terrena fatta di luci e ombre. Tra dieci sigarette al giorno, alcool e il buio della depressione, la sua vita ha sfiorato il limite. Un percorso segnato da cadute, coma etilico e battaglie con gli antidepressivi, ma anche da una resilienza straordinaria che ancora oggi lo rende un esempio di forza e rinascita.

Protagonista nella Lazio scudettata nel 2000, poi all'Inter. Per sua ammissione ha fumato mezzo pacchetto al giorno per tutta la carriera. In Argentina andò in coma etilico. Poi il crollo e la cura con gli antidepressivi, ma il sangue è rimasto bollente.

