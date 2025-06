Dieci in tutte le materie | Linda una giovane scienziata pronta per il mondo della ricerca I suoi segreti

Linda Babboni, una giovane scienziata con il sorriso e la passione per la ricerca, ha conquistato il cuore di tutti con il suo talento e determinazione. A soli 17 anni, vanta dieci in tutte le materie e un percorso brillante che spazia dalla matematica alle lingue straniere. Determinata e brillante, Linda si prepara a lasciare il segno nel mondo della scienza, scoprendo i suoi segreti per continuare a brillare.

Carrara, 27 giugno 2025 – Ha dieci in tutte le materie Linda Babboni, quasi 17 anni, premiata l’altro giorno con la benemerenza civica insieme a tutti i Mathguys, i campioni della matematica del Liceo Scientifico Marconi. Da quando aveva quattro anni frequenta corsi privati d’inglese, ha conseguito il livello B1, il B2 e un mese fa anche il C1. E soprattutto, partecipa a molte competizioni di matematica, fin da quando era in seconda media alla Carducci. Quando era in terza e capitanava la squadra, e si allenava con i ragazzi dello scientifico organizzati dal professor Giuseppe Pezzica, la sua scuola era arrivata in finale al Kangaroo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dieci in tutte le materie: Linda, una giovane scienziata pronta per il mondo della ricerca. I suoi segreti

