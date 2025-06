Dieci anni di accoglienza raccontati in dieci piatti

Da dieci anni, Villa Lario Resort racconta la magia del lago di Como attraverso dieci piatti che svelano storie di accoglienza e raffinata eleganza. Questo angolo di paradiso, immerso tra natura e lusso, è il risultato di una passione condivisa dalle imprenditrici Esa Secca e Raffaella Di Gennaro, che hanno saputo trasformare un'elegante dimora storica in un’oasi di charme. Scopriamo come il cibo possa diventare il filo conduttore di un’esperienza indimenticabile.

Oasi di intimità e lusso, immersa nella natura e direttamente affacciata sulla sponda più soleggiata del lago di Como, in quel "ramo" reso celebre dal riferimento manzoniano, Villa Lario Resort sorge all'interno di un'elegante dimora di inizio Novecento riconvertita in boutique hotel a cinque stelle per iniziativa delle imprenditrici e amiche Esa Secca e Raffaella Di Gennaro, accomunate dall'amore per questo territorio abbracciato tra il verde dei monti e le acque cristalline del lago e dal desiderio di circondarsi ogni giorno di una bellezza raffinata, fatta di accoglienza, cura per i dettagli, creazione di atmosfere da sogno e relax da condividere.

