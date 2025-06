Dialetto e risate a Villa Fermani Teatro nel nome di Bevilacqua

Preparati a scoprire il fascino del teatro dialettale e a ridere di gusto all'aperto, immersi nel suggestivo parco di Villa Fermani. La seconda edizione della "Rassegna Teatro a Villa Fermani - Premio Ennio Bevilacqua" promette serate indimenticabili tra comicità , tradizione e spettacoli innovativi. Un’occasione unica per riscoprire le radici culturali e divertirsi in compagnia, lasciando il pubblico con il sorriso sulle labbra. Primo appuntamento...

Pronta a prendere il via la seconda edizione della " Rassegna Teatro a Villa Fermani - Premio Ennio Bevilacqua ", curata da FederGat Marche e Aps Palcoscenico, con il patrocinio del Comune di Corridonia. Appuntamento tutti i mercoledì di luglio e agosto al parco di Villa Fermani, alle 21.30, con nove serate dedicate al teatro popolare e dialettale. Non mancheranno incursioni nel mondo della giocoleria e dei burattini. Primo appuntamento mercoledì 2 luglio con "Li parendi de Roma" portata in scena dalla "Compagnia La Nuova" di Belmonte Piceno. Il 27 agosto la serata finale dedicata a Tarantella e Canti del Sud Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dialetto e risate a Villa Fermani. Teatro nel nome di Bevilacqua

In questa notizia si parla di: villa - fermani - teatro - bevilacqua

"Racconti in Erba" a Villa Fermani. Letture condivise con i bambini - Un’occasione unica per riscoprire il piacere della lettura immersi nella natura di Villa Fermani. "Racconti in Erba" torna anche quest’anno, offrendo incontri coinvolgenti e condivisi tra adulti e bambini.

Dialetto e risate a Villa Fermani. Teatro nel nome di Bevilacqua; Corridonia, teatro dialettale e popolare: torna la rassegna estiva a Villa Fermani; “Li Rmasti di Falerone” vincono il premio Ennio Bevilacqua.

Dialetto e risate a Villa Fermani. Teatro nel nome di Bevilacqua - Premio Ennio Bevilacqua ", curata da FederGat Marche e Aps Palcoscenico, con il patrocinio del Comune di Corridon ... Segnala ilrestodelcarlino.it

La compagnia “Li Rmasti di Falerone” conquista il premio Ennio Bevilacqua a Corridonia - Corriere Adriatico - CORRIDONIA Si chiude la rassegna Teatro a Villa Fermani con l’assegnazione del premio Ennio Bevilacqua alla compagnia “Li Rmasti di Falerone”. Secondo corriereadriatico.it