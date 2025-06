Diabete tipo 1 al Villa Sofia-Cervello eseguita infusione di Teplizumab su 19enne | è il secondo caso in Italia

Nel cuore dell'Italia, un giovane di 19 anni ha ricevuto un'infusione di Teplizumab presso il Villa Sofia Cervello, segnando il secondo caso nel nostro Paese. Questa innovativa terapia, un anticorpo monoclonale anti-CD3, rappresenta una speranza concreta per ritardare l'insorgenza del diabete di tipo 1 nei soggetti a rischio. Una conquista che apre nuove prospettive nella lotta contro questa malattia autoimmune.

L’equipe medica dell’unità  Endocrinologia adulti, diretta da Alfredo Caputo, ha effettuato una somministrazione di Teplizumab su un paziente di 19 anni, un anticorpo monoclonale anti-CD3 che promette di ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nei soggetti a rischio. Si tratta del secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

