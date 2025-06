Di Stasi neo segretario dem | Il Pd deve fare il Pd Il caso Bazzano dimostra che il partito è autonomo

Enrico Di Stasi, neo segretario del Pd di Bologna, sottolinea con fermezza l'autonomia del partito nella gestione delle questioni locali, come dimostra il caso del pronto soccorso di Bazzano. Un esempio che evidenzia come il Partito Democratico possa essere un vero "pungolo" alle amministrazioni, mantenendo saldo il suo ruolo di guida e controllo. Il nuovo corso del partito si apre a un protagonismo responsabile e deciso nel territorio.

"Il Pd provinciale è autonomo. E il caso del Pronto soccorso di Bazzano l'ha dimostrato.". Rivendica il ruolo del partito a volte anche "pungolo" delle amministrazioni, Enrico Di Stasi, da ieri ufficialmente nuovo segretario del Pd di Bologna. Nominato dall'assemblea provinciale Pd alla Casa dei Popoli di Casalecchio assieme alla Direzione provinciale, ha messo in chiaro già da segretario in pectore, il nuovo corso del partito, portando il sostegno a sindaci Pd e cittadini in rivolta per stoppare la scelta della Regione di ridimensionare il presidio sanitario di Bazzano. Con il patto firmato da Ausl e sindacati, il Pronto soccorso (per ora) è salvo.