Di Marzio | Bonny? La situazione è questa Pio Esposito resta all’Inter

Di Marzio ha aggiornato su Bonny ed Esposito, i due giovani attaccanti, uno verso l’Inter, l’altro già dell’Inter, che potrebbero diventare presto compagni. Le sue parole. CAPITOLO ATTACCO – In collegamento da Alasso per Sky Sport Calciomercato l’Originale, si è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Le ultime su Yann-Ange Bonny e su Francesco Pio Esposito. Ecco cosa filtra in casa Inter: « Per Bonny non è stata la giornata decisiva per trovare l’accordo col Parma, lo Stoccarda non preoccupa. E Pio Esposito resterà, il Genoa ad esempio era una squadra in lista qualora l’Inter decidesse di far giocare in prestito questo ragazzo, ma la società interista ha deciso che dovrà rimanere in rosa ». 🔗 Leggi su Inter-news.it