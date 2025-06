Di Gregorio esaltato dai giornali nonostante i cinque gol subiti | Quattro interventi decisivi È lui il migliore in campo | voto e pagella

Nonostante la sconfitta pesante contro il Manchester City, i riflettori sono puntati su Di Gregorio, che si distingue per quattro interventi decisivi e un rendimento superbo. Esaltato dai giornali, il portiere si conferma il migliore in campo, dimostrando carattere e talento anche in una sfida difficile. La sua prestazione, tra luci e ombre di una partita complicata, rimane un punto fermo in un torneo che continua a sorprendere.

Di Gregorio esaltato dai giornali nonostante i 5 gol subiti: «Quattro interventi decisivi». È lui il migliore in campo nella sfida di Orlando: voto e pagella. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Di Gregorio. DI GREGORIO 8 – Subito una gran parata di piede su Bernardo Silva, poi fa altri due interventi salvifici, su Ait-Nouri e Marmoush. Nel finale decisivo su Cherki. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio esaltato dai giornali nonostante i cinque gol subiti: «Quattro interventi decisivi». È lui il migliore in campo: voto e pagella

