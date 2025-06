Destinato al fallimento Lo sfregio della Francia Alvaro Vitali umiliato così | è polemica

L’addio ad Alvaro Vitali, icona del cinema italiano, ha scatenato una bufera di polemiche e reazioni contrastanti. Mentre il pubblico ricorda con affetto le sue interpretazioni memorabili, un articolo di Le Monde ha suscitato discussioni accese, dipingendo un quadro ben diverso dall’immagine amata in Italia. La vicenda mette in luce come le opinioni possano divergere e quanto sia difficile conciliare diverse prospettive su una figura così complessa.

Alvaro Vitali si è spento a Roma il 24 giugno all'età di 75 anni a causa di una broncopolmonite. La sua dipartita, un evento luttuoso per il cinema italiano, è stata accompagnata da un articolo de Le Monde che, con un tono a dir poco velenoso, ha tracciato un ritratto dell'attore e della sua carriera che stride violentemente con l'affetto e la popolarità di cui ha goduto in Italia. L'articolo de Le Monde ha suscitato non poche polemiche, soprattutto in Italia, dove invece la notizia della scomparsa di Vitali ha generato un'ondata di tristezza e sconforto. Un ritratto distorto e ingiusto. Il quotidiano francese, nel suo impietoso necrologio, ha descritto Vitali come un " personaggio infantile e libidinoso, basso (1,56 metri) e brutto.

