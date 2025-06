Derubato picchiato e filmato | presi subito 2 baby maranza di 15 anni ma nel branco erano in dieci

una rapina e una brutale aggressione, la città di Ancona si mobilita per garantire giustizia e sicurezza. La vicenda, che ha coinvolto giovani di appena 15 anni, mette in evidenza la necessità di interventi più incisivi contro la violenza giovanile e la criminalità organizzata. La comunità chiede risposte concrete per proteggere i suoi ragazzi e prevenire simili episodi in futuro.

ANCONA - Sotto scacco nel giro di neanche 24 ore. Un aggressore, del resto, era già ben noto ai poliziotti per aver rapinato due 16enni lo scorso marzo nel cuore di piazza Pertini.

Choc dopo la discoteca a San Benedetto, il giovane anconetano: «Non volevo investire i 3 ragazzi. Sono stato picchiato e derubato» - Un increscioso episodio ha scosso San Benedetto, dove un giovane anconetano di 23 anni racconta la sua versione dei fatti dopo un incidente avvenuto all'alba.

