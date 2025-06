Dermatite bovina stop a movimentazione in Sardegna e sequestro di un allevamento in Lombardia

La dermatite bovina, nota come Lumpy Skin Disease (LSD), rappresenta una minaccia emergente per il settore zootecnico italiano, con casi riscontrati in Sardegna e Lombardia. Questa malattia virale, trasmessa da vettori come zanzare e zecche, provoca noduli cutanei, febbre e diminuzione della produzione di latte, mettendo a rischio la salute degli animali e la stabilità dell’allevamento. Ora, le autorità hanno deciso di intervenire per contenere l’epidemia e proteggere il patrimonio zootecnico nazionale.

È una malattia virale che non è presente in Europa, ma si sono registrati casi in Sardegna e Lombardia. Si tratta della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease, Lsd) malattia virale che colpisce i bovini e i bufali trasmessa da vettori come zanzare, mosche o zecche, caratterizzata dalla comparsa di noduli sulla pelle, febbre e riduzione della produzione di latte, e può portare anche alla morte degli animali. Il caso lombardo è stato confermato in un allevamento bovino di Porto Mantovano e la Regione Lombardia ha attivato tutte le misure previste dalle normative europee e nazionali, in accordo con il ministero della Salute.

