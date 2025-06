Dentro la prima festa di nozze di Jeff Bezos a Venezia | Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti tra gli ospiti pizza napoletana corteo di barche e cellulari spenti

Lusso, emozione e un pizzico di mistero: la prima festa di nozze di Jeff Bezos a Venezia ha incantato tutti. Tra ospiti illustri come Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, e una scena che sembra uscita da un film, l’evento si è trasformato in un’indimenticabile avventura veneziana. Mentre le gondole sfioravano acque agitate e cellulari rimanevano spenti, il capitolo più sorprendente si sta per svelare: scopri cosa rende questa cerimonia così unica e memorabile.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno dato il via alle nozze con una cena blindata di benvenuto nel chiostro della Madonna dell'Orto. Motoscafi, luci soffuse, tempesta finale e una bambola galleggiante tra le gondole per protesta.

