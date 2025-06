Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film su James Bond ed è una notizia fantastica per il franchise

Un nuovo capitolo sta per essere scritto nel mondo di James Bond, e le aspettative sono alle stelle. Denis Villeneuve alla regia e una partnership con Amazon e MGM promettono di rivoluzionare la saga, portandola in una dimensione inedita e sorprendente. Con un nuovo protagonista e un casting stellare, il franchise si prepara a conquistare le platee di tutto il mondo. La prossima avventura di 007 sta per cominciare: restate sintonizzati!

Il franchise di James Bond sta per entrare in una nuova era. Oltre ad aver bisogno di un nuovo protagonista (il ruolo di Daniel Craig nei panni di 007 si è concluso con “ No Time to Die “), la longeva serie ha subito sostanziali cambiamenti dietro le quinte. All’inizio di quest’anno, gli ex produttori di Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno creato una nuova iniziativa con Amazon e MGM, conferendo ad Amazon il completo controllo creativo sul franchise. Amy Pascal e David Heyman sono in lizza per produrre il prossimo film di James Bond, e ora hanno trovato il loro regista. Secondo Deadline, Denis Villeneuve, il regista di film acclamati come Sicario, Arrival e la serie di Dune, dirigerĂ Bond 26. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it