’Delle piccole e grandi cose’ a Villa Torlonia

Scopri l’incanto di “Delle piccole e grandi cose”, una mostra che celebra l’arte e la poesia di Mirna Manni, allestita nel suggestivo scenario di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. Con un allestimento curato nei minimi dettagli e un accompagnamento musicale coinvolgente, questa esposizione invita i visitatori a esplorare dieci opere emozionanti che svelano il valore di ogni dettaglio, grande o piccolo, nella vita e nell’arte. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un mondo di sensazioni e riflessioni.

Inaugurata a San Mauro Pascoli dal sindaco Moris Guidi e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni, con l’accompagnamento musicale di Daniele Brancaleoni, la mostra ’Delle piccole e grandi cose’, opere di Mirna Manni, a cura de ’Il Vicolo Arte’, allestita nella sala delle tinaie a Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli. La mostra, curata da Marisa Zattini e Andrea Pompili e allestita dall’architetto Augusto Pompili, mette in esposizione dieci installazioni ispirate alla poetica di Giovanni Pascoli e che usano linguaggi espressivi diversi e materiali di origine naturale. L’esposizione, promossa tra le iniziative nell’ambito del 170esimo anniversario della nascita del poeta Giovanni Pascoli e realizzata dal Comune di San Mauro Pascoli, resterà aperta al pubblico fino a domenica 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Delle piccole e grandi cose’ a Villa Torlonia

In questa notizia si parla di: cose - torlonia - villa - pascoli

A Villa Torlonia in mostra ’Delle piccole e grandi cose’ - Villa Torlonia si trasforma in un incantevole scrigno di emozioni con "Delle piccole e grandi cose", una mostra che unisce arte e poesia in un dialogo intimo e profondo.

Oggi prima giornata di ITINERARIO PASCOLIANO, il percorso che tocca i principali luoghi della memoria del celebre poeta Giovanni Pascoli. Si parte alle 9:15 con la visita ai suggestivi spazi di VILLA TORLONIA, situata al centro dei possedimenti rur Vai su Facebook

’Delle piccole e grandi cose’ a Villa Torlonia; Mirna Manni “delle piccole e grandi cose”: inaugurata la mostra a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli; L'esposizione Delle piccole e grandi cose di Mirna Manni omaggia la poetica di Giovanni Pascoli.

’Delle piccole e grandi cose’ a Villa Torlonia - Inaugurata a San Mauro Pascoli dal sindaco Moris Guidi e dall’assessora alla cultura Lisa Maroni, con l’accompagnamento musicale di Daniele Brancaleoni, la mostra ’Delle piccole e grandi cose’, opere ... Riporta msn.com

A Villa Torlonia in mostra ’Delle piccole e grandi cose’ - Villa Torlonia apre le porte della sala delle Tinaie, nel Parco Poesia, all’artista Mirna Manni e alla sua mostra ... Come scrive msn.com