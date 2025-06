delitto garlasco spunta un altro supertestimone ma quante fake news

Il giallo del delitto di Garlasco si infittisce ancora di più, tra supertestimoni sorprendenti e una marea di fake news che alimentano il mistero. Mentre le voci si susseguono, molte si rivelano infondate, lasciando il pubblico confuso e interrogativo. L’ultima novità, un nuovo testimone che riaccende l’interesse, si inserisce in un quadro già complesso. Ma fino a dove si può fidarsi di ciò che viene detto? La verità sembra sempre più sfuggente.

Una vicenda che non fa che allargarsi sempre di più con nuove situazioni che spuntano ma tante altre che sono smentite dai fatti Un caso infinito. E sempre con situazioni che spuntano improvvise e che fanno molto discutere. L'ultima novità sarebbe un nuovo supertestimone che è spuntato a sorpresa anche se si tratta di situazioni già verificate. (Ansa Foto) Cityrumors.it Secondo alcune ricostruzioni sarebbero stati consegnati degli oggetti come un martello, un attizzatoio e una piccozza che sarebbero stati trovati nella roggia di Tromello, non molto distante da una casa di famiglia delle gemelle Cappa anche se questi oggetti sarebbero stati consegnati da una persona qualche anno fa.