Delitto di Villa Pamphili la Corte d' Appello greca dà il via libera all' estradizione in Italia di Kaufmann

La decisione della Corte d’Appello greca di concedere l’estradizione di Kaufmann in Italia segna un passo cruciale nel delitto di Villa Pamphili. Accusato dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, l’uomo attualmente si trova in Grecia, ma ora si avvicina la sua consegna alle autorità italiane. Un caso che tiene col fiato sospeso l’opinione pubblica, puntando i riflettori sulla lotta alla giustizia e sulla ricerca della verità.

L'uomo, accusato dell'omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili il 7 giugno scorso, al momento è detenuto in Grecia.

"Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano". Così Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda a Villa Pamphili, si è limitato a rispondere ai pm italiani n Vai su Facebook

