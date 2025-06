Delitto di Garlasco nuovo colpo di scena | Gli attrezzi non sono stati trovati nel canale ma consegnati da un testimone

Un nuovo colpo di scena scuote le indagini sul delitto di Garlasco: gli attrezzi, inizialmente trovati nel canale di Tromello, non sarebbero mai stati lì. A rivelarlo è un testimone chiave durante la trasmissione Ore 14 Sera su Rai 2, che apre nuovi scenari e pone ancora più interrogativi sulla verità dietro il tragico omicidio. La vicenda si infittisce, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

Nuovo colpo di scena nelle indagini sul delitto di Garlasco: gli attrezzi che sarebbero stati trovati nel canale di Tromello, nei pressi della casa della nonna delle sorelle Cappa, sarebbero stati in realtà consegnati da un nuovo supertestimone. È quanto rivelato durante la trasmissione Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 nella serata di giovedì 26 giugno. “Secondo ricostruzioni giornalistiche in quella roggia dopo che ha parlato un supertestimone vengono trovati degli oggetti che guarda caso appartengono alla storia di Garlasco” ha dichiarato il giornalista e conduttore Milo Infante. “Per non sbagliare vengono trovate tutte: un attizzatoio, un martello, una mazzetta da muratore e una piccozza”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, nuovo colpo di scena: “Gli attrezzi non sono stati trovati nel canale ma consegnati da un testimone”

