Delitto del Big Town l’udienza Perizia psichiatrica sugli imputati Il giallo dell’amico ‘misterioso’

L’udienza del processo per l’omicidio al Big Town si è trasformata in un vero e proprio thriller, tra perizie psichiatriche, misteriosi reperti informatici e un cellulare enigmatico. La comparsa di una figura sconosciuta sulla scena del crimine ha aggiunto un ulteriore tassello a un puzzle sempre più complesso. Una giornata ricca di colpi di scena, che potrebbe cambiare per sempre le sorti del caso e lasciare tutti con il fiato sospeso.

Una perizia psichiatrica, una informatica, il giallo del cellulare di uno degli imputati e una persona misteriosa comparsa sulla scena del crimine ma di cui nessuno finora sapeva nulla. L’udienza di ieri del processo per l’omicidio del Big Town doveva essere una tappa rapida e fondamentalmente ‘tecnica’, finalizzata a chiudere l’istruttoria e a procedere poi, la volta successiva, alla discussione. In realtà si è dimostrata ricca di colpi scena e di nuovi elementi finora mai emersi. Ma partiamo dalla fine. All’ora di pranzo la corte d’Assise – davanti alla quale il titolare del bar di via Bologna Mauro Di Gaetano e il padre Giuseppe sono imputati dell’omicidio del 43enne Davide Buzzi e del tentato omicidio del 23enne Lorenzo Piccinini – legge un’articolata ordinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto del Big Town, l’udienza. Perizia psichiatrica sugli imputati. Il giallo dell’amico ‘misterioso’

In questa notizia si parla di: town - udienza - perizia - psichiatrica

