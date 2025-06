Delegazione M5s al Budapest Pride Orban non ci spaventa

La delegazione M5S al Budapest Pride si prepara a sfidare l’arroganza di Orban, pronta a difendere i diritti calpestati e a contrastare l’espansione di un modello autoritario in Europa. Insieme ad altri colleghi, ci impegneremo a portare avanti la nostra battaglia per libertà e democrazia, perché nessuna intimidazione può fermare il nostro impegno. Lo spirito del Pride ci ricorda che la lotta per i diritti è anche una lotta per il futuro dell’Europa.

"Sto per andare con altri tre colleghi M5s del Senato al Budapest Pride dove troveremo anche la delegazione degli europarlamentari con Carolina Morace. In tutto saremo in sei del Movimento. Cosa ci aspettiamo? La rivendicazione di diritti calpestati per legge e di fare argine affinché il modello Orban non si espanda ulteriormente in Europa. L'arroganza di Orban, che pensa di poter andare contro il diritto internazionale, non ci spaventa". Lo dice la senatrice Alessandra Maiorino, responsabile diritti del Movimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Delegazione M5s al Budapest Pride, "Orban non ci spaventa"

In questa notizia si parla di: orban - delegazione - budapest - pride

Torino al Pride di Budapest 2025: delegazione in partenza contro le leggi repressive di Orbán - Torino si prepara a lasciare il segno al Pride di Budapest 2025, un gesto concreto di solidarietà e impegno contro le leggi repressive di Orbán.

Torino al Pride di Budapest 2025: delegazione in partenza contro le leggi repressive di Orbán https://ift.tt/F7kwCx3 Vai su X

Una delegazione del Torino Pride parteciperà al Budapest Pride del 28 giugno. Come annunciato nel corso della conferenza stampa di maggio, una delegazione del Torino Pride sarà presente alla marcia del Budapest Pride, in programma il 28 giugno. Il Bud Vai su Facebook

Delegazione M5s al Budapest Pride, 'Orban non ci spaventa'; Delegazione M5s al Budapest Pride, Orban non ci spaventa; Torino al Pride di Budapest 2025: delegazione in partenza contro le leggi repressive di Orbán.

Delegazione M5s al Budapest Pride, "Orban non ci spaventa" - "Sto per andare con altri tre colleghi M5s del Senato al Budapest Pride dove troveremo anche la delegazione degli europarlamentari ... Da quotidiano.net

Ungheria, da Schlein a Calenda: chi sarà presente al Pride vietato da Orbán - Sabato 28 giugno, una folta delegazione di europarlamentari è attesa a Budapest per partecipare al Pride non autorizzato dal governo ungherese. Si legge su msn.com