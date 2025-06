degrado i sindaci parlino con gli imprenditori fermiamo le discoteche a cielo aperto

A meno che questa delle discoteche all’aperto non diventi un'ulteriore emergenza sociale e sanitaria, è fondamentale che i sindaci si siedano a un tavolo di confronto con gli imprenditori del settore. Solo attraverso dialogo e collaborazione si può trovare una soluzione equilibrata, che tuteli la sicurezza senza compromettere le attività economiche. È il momento di agire con responsabilità e visione, perché il benessere della comunità dipende dalla capacità di unire le forze.

La malamovida va fermata e per farlo non servono solo più forze dell’ordine, come chiedono i sindaci, ma un ragionamento chiaro con gli imprenditori del settore. I sindaci di Ravenna e Cervia e i loro assessori competenti alla sicurezza, Fusignani e Grandu, devono fare il loro lavoro e "ragionare con i gestori delle attività commerciali interessate per capire cosa fanno e come limitare i danni. A meno che questa delle discoteche all’aperto e delle migliaia di giovani senza regole né servizi sia una scelta politica ben precisa. In questo caso dovranno spiegare il tutto ai cittadini, e agli altri imprenditori che di turismo vivono, e che non apprezzano di certo quello che succede nei lidi, con violenze all’ordine del giorno, giovani che urinano nelle aiuole e violenze sempre più diffuse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it