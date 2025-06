Degrado e pericoli nel parco di Bozzano | i residenti chiedono un intervento

Il Parco di Bozzano, spazio di socialità e giochi per le famiglie di BRINDISI, si trova ora in condizioni di degrado e pericolo. I residenti chiedono interventi immediati per ripristinare sicurezza e decoro, garantendo ai più giovani un ambiente protetto e accogliente. È giunto il momento che le istituzioni ascoltino le loro richieste e agiscano: il futuro di questo quartiere dipende da azioni concrete e rapide.

BRINDISI - Il Parco Maniglio, noto anche come Parco di Bozzano, cuore pulsante del quartiere omonimo, versa in condizioni di degrado, suscitando la rabbia e la delusione dei residenti, in particolare dei genitori. Frequentatissimo da bambini di tutte le età, dalla scuola materna alla primaria, e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

