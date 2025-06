Definito lo staff di Osimani.

È arrivata la conferma: lo staff di Osimani si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con l’obiettivo di partire più forte e determinato rispetto alle stagioni passate. Dopo aver consolidato la squadra e rafforzato la collaborazione con il tecnico, la società punta a una crescita continua in A2 Elite, centrando traguardi ancora più ambiziosi. La strada è tracciata: ora, il futuro si costruisce passo dopo passo.

Raggiunto da alcune settimane l'accordo anche per la prossima stagione con il tecnico Roberto Osimani (è in in bianconero dal 2021), è stato ufficializzato anche lo staff tecnico che lo accompagnerà nella terza stagione di fila in A2 Elite, dove il primo obiettivo sarà partire meglio delle ultime due annate quando gli inizi incerti obbligarono poi la squadra a intervenire sul mercato di dicembre e a una galoppata per recuperare. La novità nello staff tecnico della Futsal è la promozione dall'Under 19 bianconera di Davide Ghiotti come match analyst e collaboratore di Osimani che inoltre lo ha voluto anche nello staff della nazionale sammarinese che guida dal 2016.