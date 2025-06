Defibrillatori in tutte le filiali della Bcc Felsinea

La BCC Felsinea dimostra ancora una volta il suo impegno concreto per la sicurezza della comunità, installando 25 defibrillatori semiautomatici in tutte le filiali e presso la sede centrale. Questi dispositivi, accessibili anche all’esterno, sono pronti a intervenire 24 ore su 24, offrendo un importante supporto di salvataggio in momenti critici. I defibrillatori sono stati posizionati strategicamente per garantire una copertura capillare e immediata, perché ogni secondo conta.

Bcc Felsinea rafforza il proprio impegno per la salute e la sicurezza della comunità locale completando l'installazione di defibrillatori semiautomatici presso la sede centrale e in tutte le filiali ancora non dotate del dispositivo salvavita, per un totale di 25 dispositivi. I nuovi defibrillatori sono accessibili anche dall'esterno degli edifici, garantendo la disponibilità 24 ore su 24 a beneficio di cittadini e passanti. I Daesono stati recentemente installati a San Lazzaro, sia nella sede aziendale che nella filiale, e presso le filiali di Bologna (Pontevecchio e San Vitale), Casalecchio di Reno, Castiglione dei Pepoli, Funo, Granarolo dell'Emilia, Maranello, Monghidoro, Pizzano, Ponticella, Rastignano, San Benedetto Val di Sambro e Vignola.

