Decreto Tfa per docenti di sostegno avvio ai corsi | posti e date 2025

Se sei un docente di sostegno desideroso di ampliare le tue competenze e contribuire all'inclusione scolastica, questa è la tua occasione! Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’avvio dei corsi TFA sostegno 2025, con date di prova preselettiva dal 15 al 18 luglio. Scopri i posti disponibili e preparati a intraprendere un percorso di formazione fondamentale per il futuro dei tuoi studenti.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto ministeriale che avvia i percorsi Tfa sostegno X ciclo per l’anno accademico 20242025, destinati alla formazione di docenti specializzati per l’inclusione degli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Le prove preselettive si svolgeranno nelle mattinate dal 15 al 18 luglio 2025. I corsi, strutturati con test preselettivi, prove scritte o pratiche, prove orali e periodi di tirocinio, dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. Avvio ai corsi. È stato pubblicato il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025 che autorizza l’ avvio dei percorsi Tfa sostegno X ciclo per l’anno accademico 20242025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Decreto Tfa per docenti di sostegno, avvio ai corsi: posti e date 2025

