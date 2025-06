Decreto sicurezza la bocciatura della Corte di Cassazione | Rischio incostituzionalità

La recente bocciatura del Decreto Sicurezza da parte della Corte di Cassazione scuote il panorama legislativo italiano. Con una relazione dettagliata di 129 pagine, i giudici hanno evidenziato come il decreto presenti gravi rischi di incostituzionalitĂ , sia nelle modalitĂ di adozione sia nel contenuto. Questo pronunciamento apre un importante dibattito sulla legittimitĂ delle misure adottate e sul rispetto dei principi fondamentali della nostra Costituzione. La questione rimane aperta: quali conseguenze avrĂ questa decisione per il futuro della normativa sulla sicurezza?

In una relazione di 129 pagine, la Corte di Cassazione ha bocciato il decreto sicurezza, giudicandolo fortemente a rischio di incostituzionalitĂ sia per le modalitĂ con cui è stato adottato, sia per il contenuto stesso delle norme. I giudici hanno sottolineato che il decreto legge può essere utilizzato solo in situazioni di « necessitĂ e urgenza », condizioni che in questo caso risultano assenti, dato che il provvedimento ha inglobato un disegno di legge giĂ in discussione parlamentare. La giustificazione del governo Meloni, che parlava della necessitĂ di «evitare ulteriori dilazioni al Senato», non sarebbe sufficiente secondo la Corte, che richiama la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che l’urgenza non può essere affermata in modo generico. 🔗 Leggi su Lettera43.it