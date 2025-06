Decretato il team di F1 campione già adesso | no non è la McLaren

Il mondo della Formula 1 è sempre pronto a sorprenderci, e quest'anno la McLaren ha fatto parlare di sé. Ma attenzione: quando un team si mostra in grande forma all'inizio, potrebbe solo essere l'antipasto di una stagione imprevedibile. La storia ci insegna che i brillanti inizi spesso non garantiscono il trionfo finale. Sarà questa volta diverso? Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: nel Circus ci sono sempre nuove sorprese all'orizzonte...

Una previsione sulla Formula Uno mette tutto in discussione. Non sarà McLaren a ridere per ultima. Quando un team di Formula Uno inizia a performare bene è normale che gli entusiasmi di tifosi e piloti si alzino alle stelle ma potrebbe trattarsi pur sempre di un fuoco di paglia. Quante volte è successo nella storia dello sport che una squadra che aveva cominciato benissimo il campionato non ha poi portato a casa il risultato finale più atteso ossia la vittoria o si è vista sfilare il campionato costruttori? Questo sembra proprio l’anno del ritorno di McLaren che non vince un trofeo dal 1998, un digiuno addirittura più lungo di quello di Ferrari che da 16 anni non sale sul gradino più alto del podio a fine mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it