Decisi i fondi alla sanità A Bologna 1,6 miliardi E i Cau costano 9 milioni

Con un impegno di 1,6 miliardi di euro, la regione Emilia-Romagna rafforza il sistema sanitario del Bolognese, garantendo risorse fondamentali per il miglioramento dei servizi. Durante la Conferenza territoriale socio-sanitaria, l’assessore Massimo Fabi ha illustrato le linee di programmazione, sottolineando come questi fondi sosterranno la crescita e l’innovazione delle strutture ospedaliere. Ma quali saranno i dettagli della ripartizione per Bologna e provincia?

Saranno 1,6 miliardi di euro i fondi per la gestione della sanità del Bolognese che arriveranno durante l’anno in corso. La giunta regionale ha approvato le linee di programmazione per il sistema sanitario emiliano-romagnolo che sono state presentate, ieri mattina, nel corso della Conferenza territoriale socio-sanitaria dall’assessore alla Salute, Massimo Fabi. Quindi per gli ospedali di Bologna e provincia i fondi saranno così ripartiti: all’Ausl bolognese sono stati destinati 1,525 miliardi di euro; al Sant’Orsola vanno 120 milioni; per il Rizzoli i fondi riservati sono 22 milioni, mentre per l’Ausl di Imola sono previsti 232 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Decisi i fondi alla sanità . A Bologna 1,6 miliardi. E i Cau costano 9 milioni

