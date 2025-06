Debito pubblico la Francia taglia l’assistenza sanitaria E con le spese militari al 5% sarà ancora peggio

La Francia si prepara a un nuovo fronte di sfide economiche, con tagli significativi alla spesa pubblica e un aumento della spesa militare al 5%. Le decisioni del governo, che prevedono una riduzione di quasi 5 miliardi di euro entro la fine dell’anno, rischiano di influenzare profondamente i servizi essenziali. Questa strategia, volta a contenere il deficit, solleva interrogativi su quale sarà il vero impatto sulla popolazione e sui servizi pubblici.

Ancora tagli alla spesa pubblica di quasi 5 miliardi di euro, più esattamente 4,7 miliardi, entro la fine dell’anno per rispettare l’impegno di riportare il deficit pubblico dal 5,8% del PIL nel 2024 al 5,4% nel 2025. È quanto ha annunciato ieri il ministero francese dell’Economia, precisando che, di questi 4,7 miliardi, 3 miliardi saranno tagliati “sui crediti dello Stato” e 1,7 miliardi riguarderanno le spese dell’Assurance Maladie, l’ assistenza sanitaria. In una nota, il ministero ha precisato che i tagli sono necessari perché ci sono grossi rischi di superare la spesa prevista nel Bilancio per il 2025, “anche se le entrate fiscali – è scritto – sono per il momento in linea con le aspettative”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Debito pubblico, la Francia taglia l’assistenza sanitaria. E con le spese militari al 5% sarà ancora peggio

