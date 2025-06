Death stranding 2 | una grande opportunità mancata da scoprire

Death Stranding 2: On the Beach prometteva di ridefinire il genere, offrendo un’esperienza unica tra narrazione avvincente e innovazione. Tuttavia, una grande opportunità mancata si manifesta nella totale assenza di una mini-game dedicata alla pesca, attività amata dai fan e profondamente radicata nell’atmosfera marittima del titolo. Questa mancanza rappresenta un’occasione sprecata di arricchire ulteriormente il mondo di gioco e coinvolgere ancora di più i giocatori.

Il nuovo capitolo di Death Stranding, intitolato Death Stranding 2: On the Beach, rappresenta un'evoluzione della saga che combina narrativa coinvolgente e gameplay innovativo. Nonostante il grande successo e le molteplici caratteristiche già presenti nel titolo, si evidenzia una lacuna significativa: l'assenza di una mini-game dedicata alla pesca, attività molto apprezzata in altri giochi e strettamente legata all'immaginario marittimo della serie. le immagini di mare e la presenza di creature marine in death stranding. ricorrenti simboli marini e fauna acquatica nel franchise. In Death Stranding, sono frequenti riferimenti a elementi marini come balene, crostacei e altre creature acquatiche.

