Death Stranding 2 | On The Beach come sbloccare tutte le tute presenti nel gioco

Beach, svelare come sbloccare tutte le tute diventa fondamentale per ottimizzare la tua esperienza di gioco. Ognuna di queste uniformi offre vantaggi strategici che possono fare la differenza tra successo e fallimento nelle missioni più impegnative. Sei pronto a scoprire i trucchi e le tecniche per avere tutte le tute a portata di mano? Continua a leggere e preparati a dominare Death Stranding 2 come mai prima d'ora.

In Death Stranding 2: On The Beach, le tute non sono semplici skin decorative, visto che ognuna di esse è cotraddistinta da caratteristiche uniche che possono facilitare esplorazione, combattimento e stealth. Di conseguenza ottenere tutte le uniformi non è solo una sfida estetica, ma una vera e propria strategia per affrontare in modo più efficiente i diversi ambienti del gioco. Spiegata l'importanza delle tute in Death Stranding 2: On The Beach, ecco una guida completa su come sbloccarle e usarle al meglio. Partendo dalla tuta Black Camo, si tratta della dotazione di base: Sam la indossa fin dall'inizio del gioco, ed è adatta a situazioni generiche, senza vantaggi particolari.

