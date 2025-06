De Luca attacca il Governo sulla brucellosi | Non avete fatto niente siete dei cialtroni

Vincenzo De Luca torna all'attacco del Governo Meloni, accusandolo di nullafacenza nella gestione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta. Il presidente della Regione Campania non ha esitato a definire il governo ‚Äúcialtrone‚ÄĚ e a criticare duramente le politiche adottate, sottolineando l'urgenza di interventi concreti per tutelare l'economia e la salute pubblica. La questione si fa sempre pi√Ļ calda e richiede risposte chiare e tempestive da parte delle istituzioni.

Nuovo attacco frontale del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al Governo Meloni. Durante una diretta Facebook trasmessa nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, il governatore è tornato a parlare della gestione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta, accusando.

