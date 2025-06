De Cuyper Juventus tra il belga e il Bruges c’è un accordo | verrà ceduto per quella cifra! Quelle due rivali bianconere sono state avvisate | ecco la loro posizione Tutti i dettagli

Maxim De Cuyper, giovane talento belga, è al centro di un’asta tra la Juventus e due rivali di Serie A: il Bruges e un altro club ancora in corsa. Con una cifra già stabilita, le trattative sono in fase calda e le due squadre si contendono il suo cartellino. La Juventus ha già fatto le sue mosse, ma la situazione resta aperta e ricca di sorprese: scopriamo tutti i dettagli di questa emozionante disputa di mercato.

De Cuyper Juventus, i due club rivali ai bianconeri sono sulle tracce del terzino: una delle due vorrebbe spendere quella cifra, ma.Le ultime. Il suo nome era stato accostato nel corso di questi ultimi mesi anche al calciomercato Juventus, prima che la pista si raffreddasse fino a dissiparsi definitivamente. Già, perché la rinnovata abbondanza sugli esterni ha suggerito ai bianconeri di lasciare Maxim De Cuyper alla concorrenza rappresentata dalla Roma e dal Milan. Questi due club, però, dovranno battagliare a suon di milioni per accontentare la richieste del Bruges. Secondo quanto risulta a Daniele Longo di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Cuyper Juventus, tra il belga e il Bruges c’è un accordo: verrà ceduto per quella cifra! Quelle due rivali bianconere sono state avvisate: ecco la loro posizione. Tutti i dettagli

