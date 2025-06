De Bruyne – Napoli arriva la ‘benedizione’ di Guardiola | il messaggio a Conte

Il mondo del calciomercato infiamma ancora di più l’entusiasmo dei tifosi napoletani, con il possibile arrivo di De Bruyne che sembra avvicinarsi sempre di più. Guardiola ha lanciato una vera e propria “benedizione” al trasferimento, lasciando intendere come questa operazione possa rappresentare un grande salto per il club partenopeo. Con Conte pronto a plasmare una squadra competitiva, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Per Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul passaggio di De Bruyne al Napoli. Il Napoli, di fatto, è sempre al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Dopo Marianucci e De Bruyne, infatti, il team partenopeo sta cercando di rinforzare ancora di più la squadra agli ordini di Antonio Conte per farsi trovare pronti per la prossima stagione ricca di partite. In queste ultime ore, dunque, il Napoli sta cercando di chiudere diversi colpi: da Noa Lang e Darwin Nunez, passando per Ndoye e Beukema, a Juanlu Sanchez. Tuttavia, in attesa di ulteriori novità da queste trattative, per il Napoli sono arrivate delle importanti dichiarazioni dell’allenatore del Manchester City: Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it