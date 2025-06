dazi usa ue la casa bianca apre a un nuovo rinvio del d day del 9 luglio

La Casa Bianca apre a un possibile rinvio dei dazi USA-UE previsti per il 9 luglio, allontanando temporaneamente lo scenario di tensione commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. La portavoce Karoline Leavitt ha precisato che la decisione finale spetta al presidente, lasciando spazio a ulteriori negoziati e diplomazia. Mentre l’incertezza si fa strada, gli analisti osservano con attenzione gli sviluppi di questa delicata trattativa.

Il 9 luglio potrebbe non essere piĂą la data in cui entreranno in vigore i dazi voluti da Donald Trump sulle esportazioni dell’ Unione europea. «La scadenza non è da intendersi come determinante», ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo che «si tratta comunque di una decisione che spetta al presidente». L’annuncio dei dazi risale a febbraio, durante il “Liberation Day”, ma l’entrata in vigore è giĂ stata posticipata a inizio giugno dopo una telefonata tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. Allora, i due leader avevano concordato una pausa per agevolare i negoziati, con l’obiettivo di raggiungere un’intesa commerciale piĂą ampia. 🔗 Leggi su Lettera43.it