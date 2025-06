Dazi Usa annunciano la proroga | il vero piano di Trump

L'attuale scenario sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea si avvicina a una partita di poker con molte puntate ma poche garanzie. Dopo un primo scambio di proposte, il dialogo sembra ancora in salita, con Trump che mantiene alta la tensione. La vera sorpresa potrebbe emergere solo con una strategia ben definita: scopriamo insieme che cosa si cela dietro le parole e le mosse di questa intricata trattativa.

Il dialogo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti assomiglia sempre di piĂą a una trattativa in zona Cesarini: tanti rilanci, poca sostanza. Gli Stati Uniti hanno trasmesso a Bruxelles una proposta iniziale per tentare di definire un'intesa sui dazi, ma il documento è stato accolto con cautela. Si tratta di un testo sintetico, descritto quasi come un canovaccio su cui costruire eventuali sviluppi. Intanto, mentre Donald Trump continua a tenere aperte tutte le opzioni, Ursula von der Leyen si confronta con un'Unione Europea frammentata: Berlino preme per chiudere, Parigi frena e Roma apre, ma con riserve.