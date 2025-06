Dazi Trump verso il rinvio | riparte negoziato Usa-Ue Ecco cosa può cambiare ora

Dazi Trump e negoziati USA-UE, una partita ancora aperta che potrebbe cambiare le sorti del commercio globale. La nave sembra in difficolt√†, ma con segnali di movimento in serata, tutto pu√≤ evolversi rapidamente. √ą il momento di seguire da vicino cosa accadr√†: le decisioni di oggi potrebbero riscrivere le regole del mercato internazionale. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupper√† questa intricata partita diplomatica.

Sembra una nave incagliata che fatica ad uscire dalle secche, anche se - in serata - qualcosa si muove. Prima l?annuncio della Casa Bianca di una possibile proroga alla deadline del 9 luglio,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Dazi, Trump verso il rinvio: riparte negoziato Usa-Ue. Ecco cosa pu√≤ cambiare ora

Dazi, Trump: ‚ÄúPalla nel campo della Cina‚ÄĚ. Casa Bianca: ‚ÄúPresto primi accordi‚ÄĚ - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

