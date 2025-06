Dazi rottura Usa-Canada Trump | Stop immediato a negoziati

Le tensioni tra Stati Uniti e Canada si intensificano: Trump denuncia l’imposizione di tasse sui servizi digitali come un "attacco sfacciato" contro le grandi aziende tech americane. Dopo il via libera ai dazi, i negoziati sono ora in stallo, alimentando un clima di incertezza commerciale. È arrivato il momento di trovare una soluzione immediata per evitare un’escalation che potrebbe danneggiare entrambe le economie e compromettere le partnership transfrontalieri.

Il tycoon punta il dito contro Ottawa per la tassa sui servizi digitali che colpisce le grandi aziende tecnologiche americane: "Attacco sfacciato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, rottura Usa-Canada. Trump: "Stop immediato a negoziati"

In questa notizia si parla di: dazi - rottura - canada - trump

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar - In un contesto di tensioni commerciali, Donald Trump vola in Qatar per siglare un accordo strategico con Mohammed bin Salman.

I dirigenti UAW devono ritirare il loro comunicato pro Trump La battaglia mondiale dei dazi – ufficialmente aperta da Trump con il cosiddetto 'giorno della liberazione' del 2 aprile – è ancora in corso, fra incertezze, giochi delle parti e continui rinvii. E gli esiti s Vai su Facebook

Dazi, rottura Usa-Canada. Trump: Stop immediato a negoziati; Mercati in crisi dopo la conferma di Donald Trump dei dazi su Canada, Messico e Cina; Coface: con i dazi reciproci di Trump si apre una frattura nel commercio mondiale.

Dazi, rottura Usa-Canada. Trump: "Stop immediato a negoziati" - Il tycoon punta il dito contro Ottawa per la tassa sui servizi digitali che colpisce le grandi aziende tecnologiche americane: "Attacco sfacciato" ... Riporta ilgiornale.it

Trump interrompe trattative con Canada, 'pagheranno dazi' - Donald Trump interrompe le trattative commerciali con il Canada: "nei prossimi sette giorni faremo sapere" a Ottawa "quanto dovrà pagare per fare affari con gli Stati Uniti". Secondo msn.com