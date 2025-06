Dazi Macron | Pronti a un accordo con Trump ma non a ogni costo

Il futuro dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea resta incerto, con Macron che si mostra disposto a negoziare ma senza compromettere troppo. La volontà di raggiungere un accordo commerciale è forte, per tutelare aziende ed economie, ma le divergenze su questioni chiave come le società digitali e le imposte nazionali complicano il processo. La strada verso un’intesa sembra ancora aperta, ma il tempo stringe e i prossimi passi saranno decisivi.

Il presidente francese Emmanuel Macron spera che sia ancora possibile raggiungere un accordo commerciale sui dazi tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea, al fine di evitare danni alle aziende, alle economie e alle industrie. Trump ha respinto l’offerta dell’Ue di azzerare i dazi sui prodotti industriali e sulle automobili, mentre l’Ue ha respinto le modifiche alla regolamentazione delle societĂ digitali e alle imposte nazionali sul valore aggiunto. Macron ha anche affermato di aver avuto una conversazione telefonica con Trump, durante la quale hanno discusso della situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Macron: “Pronti a un accordo con Trump, ma non a ogni costo”

