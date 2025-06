Dazi l’Ue spera in un accordo con Trump ma prepara il piano B con l’Asia | Proporremo una riforma globale del Wto

L’Europa guarda oltre l’orizzonte, pronta a reagire nel caso le trattative sui dazi con gli Stati Uniti fallissero. Mentre Maros Sefcovic cerca di negoziare con Washington, la Commissione prepara un piano B con l’Asia, puntando a una riforma globale del WTO. In un mondo in rapido mutamento, la strategia europea si fa più flessibile e lungimirante, perché il futuro del commercio internazionale potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Se le trattative sui dazi con gli Stati Uniti non dovessero portare al risultato sperato, l’Unione europea è pronta a spostare la propria attenzione altrove. Per la precisione, verso Oriente. Maros Sefcovic, commissario europeo al Commercio, sta gestendo in prima persona i negoziati con Washington ed è ben consapevole che gli umori di Donald Trump potrebbero cambiare da un momento all’altro e, proprio per questo, è già al lavoro su un “piano b”. Oggi il politico slovacco ha incontrato la controparte americana, l’ambasciatore Jamieson Greer, assieme al quale ha ribadito di voler trovare «una soluzione negoziale» per risolvere la disputa sui dazi. 🔗 Leggi su Open.online

