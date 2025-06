Dazi la spinta per un accordo veloce che conviene a Trump | il punto sulle trattative Misure anti-Israele Merz e Meloni frenano

In un contesto di tensioni e opportunità, i leader dell'Unione devono scegliere tra uno sblocco rapido delle trattative commerciali con gli Stati Uniti, favorevole a Washington, o lottare per condizioni più vantaggiose. La spinta di Trump verso un accordo veloce potrebbe cambiare le carte in tavola, ma il dilemma rimane: accelerare o negoziare con maggiore cautela? La decisione avrà ripercussioni cruciali sul futuro economico e politico del continente.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Bruxelles potrebbe ottenere da Washington tariffe maggiorate del 10% sulle proprie esportazioni sul mercato americano, in cambio dello stop ai contro-dazi sulle vetture statunitensi vendute in Europa. La spinta di Ursula von der Leyen e la mossa di Toyota

Trump e il balletto dei dazi: proroga possibile (ma non certa) e nuova proposta all'Europa, cosa succede - La scadenza per chiudere un accordo era fissata al 9 luglio, ma dalla Casa Bianca si parla di un rinvio. Riporta today.it