Dazi la Casa Bianca apre a un rinvio e presenta la controproposta all’Ue Von der Leyen | Tutte le opzioni sul tavolo

La Casa Bianca apre a un rinvio dei dazi e presenta una controproposta all'UE, segnando un passo importante nelle trattative che si avvicinano alla svolta decisiva. Mentre le opzioni sono tutte sul tavolo, la possibilitĂ di prorogare lo scadenzario del 9 luglio si fa sempre piĂą concreta, offrendo spazio a nuove strategie e accordi che potrebbero influenzare il commercio globale. La diplomazia in attesa di una svolta definitiva, ma il tempo stringe.

La Casa Bianca apre a una proroga della sospensione dei dazi, mentre la trattativa con l’Unione europea entra nella fase decisiva. Giovedì la portavoce di Donald Trump, Katherine Leavitt, ha ipotizzato un rinvio della scadenza del 9 luglio, quando le tariffe (sulla carta del 25%) sulle importazioni dagli Stati Ue dovrebbero entrare in vigore dopo il “congelamento” di tre mesi deciso ad aprile: “Potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente “, ha detto alla stampa. E in serata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l’arrivo a Bruxelles della controproposta Usa: “Oggi abbiamo ricevuto l’ultimo documento statunitense per ulteriori negoziati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, la Casa Bianca apre a un rinvio e presenta la controproposta all’Ue. Von der Leyen: “Tutte le opzioni sul tavolo”

In questa notizia si parla di: dazi - casa - bianca - apre

Dazi, la Cina celebra l’armistizio e entra nel “cortile di casa” Usa - Dazi: la Cina festeggia l'armistizio e si fa strada nel "cortile di casa" degli Stati Uniti. Sebbene si tratti di un accordo temporaneo e non di un trattato di pace, la notizia ha suscitato entusiasmo tra stampa e opinione pubblica cinese, segnando un momento significativo nelle relazioni tra le due potenze.

Translate postLa Casa Bianca apre sui dazi, potrebbe slittare la data del d-day del 9 luglio #CasaBianca #Dazi #Slittamento #DDay #9Luglio #Economia #Commercio #PoliticaUSA #Negoziazione #Mercati Vai su X

La Casa Bianca apre sui dazi, potrebbe slittare la data del d-day del 9 luglio Uno slittamento del termine ultimo per i negoziati piomba sul tavolo del Consiglio europeo che sta discutendo proprio di quale proposta definire con gli Usa o delle contromisure da pr Vai su Facebook

La Casa Bianca apre sui dazi, potrebbe slittare la data del d-day del 9 luglio; Dazi, arriva la controproposta degli Usa. La Casa Bianca apre a una proroga della scadenza del 9 luglio; Vertice Ue, sui dazi la Casa Bianca apre a un rinvio. Divisioni su Gaza.

Dazi Usa-Ue, la Casa Bianca apre a un nuovo rinvio del D-Day del 9 luglio - Il 9 luglio potrebbe non essere più la data in cui entreranno in vigore i dazi voluti da Donald Trump sulle esportazioni dell’Unione europea. Lo riporta msn.com

Dazi, arriva la controproposta degli Usa. La Casa Bianca apre a una proroga della scadenza... - La controproposta degli Stati Uniti all'Unione Europea è arrivata a Bruxelles mentre i Ventisette erano riuniti per discutere anche della politica commerciale e del braccio di ferro con Donald T ... Da msn.com