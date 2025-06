Dazi gli Usa all’Ue | 10% su tutti i prodotti Bruxelles | Pronti alla guerra commerciale

In un clima di crescente tensione, gli Stati Uniti impongono dazi del 10% su tutti i prodotti europei, spostando l’asse della guerra commerciale. L’obiettivo? Rafforzare le esportazioni di GNL e materie prime critiche, tra cui il combustibile nucleare. La risposta europea, arrivata mentre i 27 erano già riuniti, dimostra la determinazione di Bruxelles a proteggere i propri interessi. La sfida è appena iniziata e l’Europa si prepara…

Dazi al 10% su tutti i prodotti europei in entrata negli Stati Uniti. E più acquisti di Gnl e materie critiche. Tra cui il combustibile per il nucleare. La controproposta degli Usa all’Unione Europea è arrivata quando i 27 erano già attorno al tavolo. La notizia della mossa di Donald Trump gliel’ha data Ursula von der Leyen. A cui i leader esprimono «piena fiducia». E la presidente della Commissione Europea ha messo le mani avanti: «Siamo pronti per un accordo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente. Per questo abbiamo lanciato una consultazione su una lista di riequilibrio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dazi - tutti - prodotti - bruxelles

Trump: “Comunicheremo le decisioni sui dazi via lettera. Non possiamo incontrare tutti” - Donald Trump ha annunciato che la sua amministrazione informerà 150 Paesi sulle nuove condizioni dei dazi tramite lettere, evidenziando l'impossibilità di incontri diretti.

Translate postSanchez a Trump: 'Sui dazi negozia Bruxelles a nome di tutti. Dagli Usa misure ingiuste e unilaterali' #ANSA https://ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2025/06/26/meloni-al-consiglio-europeo-pre-summit-su-migrazioni_53cd55aa-a31a-4f Vai su X

Bruxelles potrebbe ottenere da Washington tariffe maggiorate del 10% sulle proprie esportazioni sul mercato americano, in cambio dello stop ai contro-dazi sulle vetture statunitensi vendute in Europa. La spinta di Ursula von der Leyen e la mossa di Toyota Vai su Facebook

Dazi, gli Usa all’Ue: 10% su tutti i prodotti. Bruxelles: «Pronti alla guerra commerciale»; Consiglio europeo: Sanchez a Trump, sui dazi negozia Bruxelles a nome di tutti; Dazi Usa, oggi vertice a Bruxelles.

Dazi, arriva la controproposta degli Usa. La Casa Bianca apre a una proroga della scadenza... - La controproposta degli Stati Uniti all'Unione Europea è arrivata a Bruxelles mentre i Ventisette erano riuniti per discutere anche della politica commerciale e del braccio di ferro con Donald T ... Si legge su msn.com

La discussione europea sui dazi e la "discutibile" nuova proposta americana - La nuova proposta americana non toglie il 10% e pretende acquisto di Gnl e materie critiche, tra cui il combustibile per il nucleare" Da quanto si apprende non sarebbe proprio un ramoscello d'ulivo, l ... Come scrive msn.com