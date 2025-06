Dazi Cina conferma accordo con gli Usa

La Cina ha ufficialmente confermato un accordo commerciale con gli Stati Uniti, segnando un passo importante verso il miglioramento delle relazioni economiche tra le due potenze. Washington si impegna a rimuovere alcune restrizioni, mentre Pechino si prepara a revisionare i controlli sulle esportazioni. Un segnale di speranza per un futuro di cooperazione e stabilità , con entrambi i paesi che cercano un percorso condiviso verso uno sviluppo più sostenibile.

10.22 La Cina ha confermato i dettagli di un accordo commerciale con gli Stati Uniti affermando che Washington eliminerà "una serie di misure restrittive" mentre Pechino "rivedrà a approverà " i prodotti sottoposti a controlli sulle esportazioni. "Si spera che gli Stati Uniti e la Cina si incontrino a metà strada", ha detto un portavoce del ministero del Commerci cio di Pechino, auspicando "uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali" con gli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

