Daytime Rai 2025 2026 | tra le novità Unomattina News con Tiberio Timperi e Bar centrale con Elisa Isoardi

Nel panorama televisivo del 2025/2026, Rai si prepara a sorprendere con un mix di innovazione e consolidamento. Tra le novità, Unomattina News condotto da Tiberio Timperi promette di essere un appuntamento imperdibile per gli italiani che vogliono cominciare la giornata con informazione e sorriso. Con ritorni amati e qualche assenza, il daytime Rai si ripropone come un universo in evoluzione, pronto a catturare l'attenzione di tutti.

Tra le novità del Daytime Rai 20252026 Unomattina News con Tiberio Timperi, il programma d'informazione che darà il buongiorno agli italiani su Rai1. Alla conduzione di Domenica In Mara Venier e Gabriele Corsi: confermata l'assenza di Nek, che avrebbe dato forfait per dedicarsi al progetto del tour in giro per l'Italia. Tornano Storie Italiane di Eleonora Daniele, La vita in diretta di Alberto Matano e La Volta Buona di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Daytime Rai 2025/2026: tra le novità Unomattina News con Tiberio Timperi e Bar centrale con Elisa Isoardi