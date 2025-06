David Juventus dialoghi positivi e accordo di massima sull’ingaggio! Un parametro zero da non farsi scappare | ecco il motivo

L’affare David potrebbe rappresentare una delle mosse più intelligenti della Juventus in questa sessione di mercato. Con un accordo di massima sull’ingaggio e la possibilità di arrivare a parametro zero, il club ha tutte le carte in regola per non lasciarsi sfuggire questa opportunità. Ecco perché l’intesa con l’attaccante del Lille potrebbe fare la differenza, aprendo nuovi scenari in attacco e rafforzando le ambizioni bianconere.

David Juventus, dialoghi positivi e accordo di massima sull’ingaggio: tutti i dettagli sull’affare in attacco. L’attaccante maggiormente accostato al calciomercato Juventus è sicuramente David, giocatore che si libera a zero dal Lille. Le parole di Pedullà su X anche dopo la prestazione sicuramente non positiva di Vlahovic. PAROLE – «David-Juventus: un motivo in più per accelerare dopo i dialoghi positivi di mercoledì (accordo di massima su ingaggio, possibili rivisitazioni sulle commissioni) alla luce dell’ultimo Vlahovic. Bisogna agire in fretta per un parametro zero così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, dialoghi positivi e accordo di massima sull’ingaggio! Un parametro zero da non farsi scappare: ecco il motivo

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

David Juve, dialoghi positivi! L’attaccante dà la priorità ai bianconeri e chiede di accelerare: le cifre del possibile colpo in attacco - David Juve, dialoghi positivi per arrivare all’attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti Arrivano importantissimi aggiornamenti da Alfredo Pedullà sul futuro di David, attacca ... Riporta juventusnews24.com

Juventus, Pedullà: 'Dialoghi proficui per David, offerti sei milioni più due di bonus' - I bianconeri avrebbero anche avanzato una proposta di ingaggio: "6 milioni di euro più 2 di bonus" ha aggiunto sul tema sempre Pedullà. Si legge su it.blastingnews.com