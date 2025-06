David Juve l’attaccante vuole solo i bianconeri! Rifiutate due grandi offerte dall’Arabia | il club accelera per raggiungere l’accordo definitivo I dettagli

Jonathan David, l’attaccante desideroso di vestire la maglia bianconera, continua a suscitare entusiasmo tra i tifosi della Juventus. Nonostante le avances provenienti dall’Arabia, il canadese ha respinto due grandi offerte, confermando la sua volontà di approdare in Italia. Il club juventino accelera i tempi per definire l’accordo, puntando a regalare un colpo importante alla rosa. La trattativa è in piena fase di sviluppo: ecco tutti i dettagli.

David Juve, l’attaccante vuole solo i bianconeri: tutti i dettagli sul possibile colpo in attacco dei bianconeri. Le ultime. Continuano le voci legate a David, attaccante accostato fortemente al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, si fanno sempre più insistenti i rumors sul canadese che ha già rifiutato altre offerte in quanto vuole trasferirsi in bianconero. PAROLE – «Jonathan David ha dato la sua disponibilità alla Juventus nonostante le due grandi offerte ricevute negli ultimi giorni dall’Arabia Saudita e dal Fenerbahce. Juve è ora in trattativa con il suo agente e un intermediario italiano per raggiungere un accordo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, l’attaccante vuole solo i bianconeri! Rifiutate due grandi offerte dall’Arabia: il club accelera per raggiungere l’accordo definitivo. I dettagli

