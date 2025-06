David Juve alla stretta finale! Agenti vicini ad un’intesa col club ottimismo in crescita | tutti gli aggiornamenti sul canadese

L’orizzonte del mercato si anima con il nome di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese che sogna Torino. Dopo l’addio al Lille, le trattative tra agenti e Juventus sono in piena fase decisiva, con ottimismo in crescita e segnali positivi. La Gazzetta dello Sport aggiorna sullo stato delle negoziazioni: sarà l’inizio di una nuova avventura per David? La risposta sembra sempre più vicina.

forniti oggi dalla Gazzetta. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Jonathan David, attaccante svincolatosi dopo l’ultima esperienza al Lille e pronto a iniziare altrove una nuova avventura. Il canadese spinge per trasferirsi a Torino e gli agenti sono vicini all’intesa con il calciomercato Juve. Dalla Continassa filtra ottimismo anche se nessuno vuole ancora sbilanciarsi trattandosi di un parametro zero. Sono attesi aggiornamenti già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve alla stretta finale! Agenti vicini ad un’intesa col club, ottimismo in crescita: tutti gli aggiornamenti sul canadese

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

