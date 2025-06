David Beckham ricoverato in ospedale Victoria | Guarisci presto papino

L’iconico ex calciatore David Beckham è attualmente ricoverato in ospedale, come condiviso affettuosamente da Victoria sui social. Con un'immagine che lo mostra con un tutore al braccio, sembrerebbe una semplice visita di controllo o un piccolo incidente, ma i dettagli restano riservati. La famiglia, però, non perde di vista la speranza e l’affetto: “Guarisci presto papino,” scrive Victoria. Un gesto di vicinanza che commuove i fan di tutto il mondo.

(Adnkronos) – David Beckham è ricoverato in ospedale. A renderlo noto è stata la moglie Victoria che ha condiviso sui social uno scatto che mostra l’ex calciatore su un letto d’ospedale. Non è stato chiarito il motivo del ricovero, ma nella foto Beckham ha un vistoso tutore al braccio sinistro. “Get weel soon daddy (Guarisci presto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: beckham - ospedale - david - ricoverato

David Beckham ricoverato in ospedale per un intervento, il messaggio della moglie Victoria: “Guarisci presto papà” - David Beckham, icona del calcio e stile di vita, si trova attualmente in ospedale per un intervento chirurgico.

David Beckham è stato ricoverato in ospedale. A darne notizia è stata la moglie Victoria, che ha condiviso una foto tenera e preoccupante: l’ex calciatore, con il braccio fasciato e un’imbragatura blu, sorride dal letto d’ospedale stringendo un braccialetto con Vai su Facebook

#david beckham ricoverato in ospedale, la foto dopo il doloroso incidente: «Guarisci presto, papà» Vai su X

David Beckham ricoverato in ospedale, Victoria: Guarisci presto papino; David Beckham ricoverato in ospedale, la foto dopo il doloroso incidente: «Guarisci presto, papà»; David Beckham ricoverato in ospedale, il post di Victoria e l'apprensione dei fan: «Guarisci presto.

David Beckham ricoverato in ospedale, Victoria: "Guarisci presto papino" - A renderlo noto è stata la moglie Victoria che ha condiviso sui social uno scatto che mostra l’ex calciatore su un letto d’ospedale. Scrive msn.com

David Beckham ricoverato in ospedale, l'operazione al polso a 22 anni dall'incidente: «Guarisci presto, papà» - David Beckham è stato ricoverato in ospedale dopo un misterioso infortunio che ha destato preoccupazione tra i suoi milioni di fan. Come scrive msn.com